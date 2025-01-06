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Юношеская сборная России в 2025 году примет участие в турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России в 2025 году примет участие в турнире развития УЕФА
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что юношеская сборная России по футболу примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдёт в Беларуси.

«В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Беларуси. Среди участников — мы, Беларусь, Казахстан и Китай. Также в Беларуси состоится турнир развития среди девушек до 16 лет. Состав участников этого турнира пока обсуждается», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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