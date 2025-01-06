Невилл: предложение от «Реала» было не вовремя для Александер-Арнольда

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о влиянии слухов о переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал» на выступления футболиста. Напомним, после матча 20-го тура АПЛ с «МЮ» (2:2) футболист подвергся критике за неудачную игру.

«Предложение от «Реала» было не вовремя для Трента Александер-Арнольда. Если это происходит во время важной игры, а он к тому же местный парень, то ему будет нелегко отвлекаться на весь этот шум. Думаю, это его нервирует. Вы можете представить себе его агента, его семью, спрашивающую, что происходит, весь этот шум в его голове. Это не помогало», — приводит слова Невилла Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что «сливочные» предлагают мерсисайдцам € 25 млн за немедленный переход футболиста. Сообщается, что мадридцы не хотели бы откладывать подписание Трента на лето 2025 года, когда они смогут получить его в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».