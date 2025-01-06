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Игорь Акинфеев составил собирательный портрет идеального футболиста РПЛ

Игорь Акинфеев составил собирательный портрет идеального футболиста РПЛ
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Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев для клубных соцсетей составил собирательный портрет идеального футболиста Российской Премьер-Лиги. Он выбрал лучших игроков в истории РПЛ по шести критериям:

  • Правая нога — Дмитрий Лоськов;
  • Левая нога — Даниэл Карвальо;
  • Игра головой — Кевин Кураньи;
  • Интеллект — Алан Дзагоев;
  • Лучший удар — Халк;
  • Лучшая скорость — Ивица Олич.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 784 матча, в которых пропустил 710 мячей. В 325 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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