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«Барселона» включила Ольмо в заявку на игру с «Атлетиком»

«Барселона» включила Ольмо в заявку на игру с «Атлетиком»
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Каталонская «Барселона» включила футболиста Даниэля Ольмо в заявку на матч 1/2 финала с «Атлетиком» Бильбао.

Напомним, в начале января Ла Лига и Федерация футбола Испании официально подтвердили отказ «Барселоне» в регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть текущего сезона.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны». Всего за полгода Ольмо сыграл за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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