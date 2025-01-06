Экс-форвард «Интера» Вьери: Лаутаро Мартинес в кризисе? Не смешите меня

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери высказался о снижении результативности нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в нынешнем сезоне. Аргентинец отметился семью мячами в 23 матчах во всех турнирах.

«Лаутаро в кризисе? Не смешите меня. Бывают периоды, когда мяч не хочет идти в ворота, и нет никаких причин для этого. Он борется, хорошо играет и создаёт: нужен лишь момент, и в январе он может забить восемь-девять голов. У Индзаги всегда есть чёткие идеи, его поддерживает топ-менеджмент, и у него пугающий состав. Иногда, правда, они бывают слишком чопорными, что случается с великими командами», — приводит слова Вьери Milan News.