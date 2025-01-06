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Ринат Дасаев рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Кахигао

Ринат Дасаев рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Кахигао
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Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев рассказал о своей встрече с новым спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

«Когда я с встретился с Кахигао, то не знал, что он станет спортивным директором «Спартака». Он с генеральным директором приехали в манеж. Я там работал — провёл тренировку. Я подошёл и мы сфотографировались. И всё.

Пообщаться с Кахигао не удалось. Не знаю, зачем они приезжали. Манеж смотрели, наверное. Но Кахигао оставил неплохое впечатление. Узнал меня. Обрадовался очень, что сфотографировался. Конкретного общения не было», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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