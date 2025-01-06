Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов признался, что не стал бы жить в любой другой стране, кроме России

Кафанов признался, что не стал бы жить в любой другой стране, кроме России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов признался, что не стал бы жить в любой другой стране, кроме России. По словам Кафанова, у него никогда не было недвижимости за границей.

— Вы в каком городе прописаны, какой можете назвать для себя родным?
— Прописан в Москве, но всё будет зависеть от того, где буду работать в дальнейшем. Мне хорошо там, где моя семья.

— В России?
— Конечно, это даже не обсуждается. А за границей у меня никогда не было никакого жилья, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Кафанову 64 года, тренером вратарей «Ростова» он работает с 2022 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Кафанов охарактеризовал Карпина двумя словами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android