Кафанов признался, что не стал бы жить в любой другой стране, кроме России

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов признался, что не стал бы жить в любой другой стране, кроме России. По словам Кафанова, у него никогда не было недвижимости за границей.

— Вы в каком городе прописаны, какой можете назвать для себя родным?

— Прописан в Москве, но всё будет зависеть от того, где буду работать в дальнейшем. Мне хорошо там, где моя семья.

— В России?

— Конечно, это даже не обсуждается. А за границей у меня никогда не было никакого жилья, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Кафанову 64 года, тренером вратарей «Ростова» он работает с 2022 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».