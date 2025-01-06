«Реал» хочет приобрести Хусанова и уже контактировал с окружением футболиста — Ауна

Мадридский «Реал» очень заинтересован в переходе защитника французского «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, первые контакты между представителями испанского клуба и окружения футболиста уже состоялись.

Также сообщается, что конкретный интерес к защитнику проявляют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», с которыми уже состоялась встреча.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.