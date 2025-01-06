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Червиченко: потеря очков «Краснодаром» и «Зенитом» перед паузой — казусный пердимонокль

Червиченко: потеря очков «Краснодаром» и «Зенитом» перед паузой — казусный пердимонокль
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главное событие 2024 года в российском футболе. Он выделил два последних тура Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой по причине того, что оба лидера — «Зенит» и «Краснодар» — потеряли много очков. Сине-бело-голубые дважды проиграли, а на счету «быков» одно поражение и одна ничья.

«Конечно, главное событие этого года — последние два тура перед зимней паузой, когда два лидера, «Краснодар» и «Зенит», набрали на двоих всего одно очко. Мне кажется, это казусный пердимонокль», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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