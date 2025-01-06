Дасаев: давать шанс Промесу или нет — это прерогатива тренера

Ветеран московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на разговоры о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб. Он затруднился ответить, нужен ли сейчас нидерландский нападающий красно-белым. Дасаев считает, что решать этот вопрос должен тренер.

«Я не знаю, какая ситуация у Промеса. Трудно сказать, нужен ли он «Спартаку». Футболист он хороший и солидный, но нужно учитывать его возраст и то, что год он не тренировался. Трудно сказать, в каком Промес физическом и психологическом состоянии. Давать ему шанс или нет — это уже прерогатива тренера», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.