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Матвей Сафонов выступил с заявлением после первого трофея в «ПСЖ»

Матвей Сафонов выступил с заявлением после первого трофея в «ПСЖ»
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выступил с заявлением после завоевания Суперкубка Франции в составе парижан. Это первый трофей для российского вратаря не только в «ПСЖ», но и в карьере в целом. В матче за Суперкубок парижане обыграли «Монако» со счётом 1:0. Матвей провёл всю встречу на скамейке запасных, место в воротах занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в «ПСЖ» и в своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути с множеством регалий.

Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Всё‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.

Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».

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