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Давид Вилья спрогнозировал победителя Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025

Давид Вилья спрогнозировал победителя Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025
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Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Давид Вилья предположил, какой клуб может стать победителем нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Мой прогноз на победителя Лиги чемпионов? Я хочу, чтобы это были «Атлетико» и «Барселона», но это сложное соревнование, и в нём много решающих моментов, в данный момент «Ливерпуль» очень силён», — приводит слова Вильи Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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