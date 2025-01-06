Дюков порекомендовал клубам РПЛ проводить сборы в России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о проведении российскими клубами сборов за границей. Как считает Дюков, клубы РПЛ могли бы тренироваться зимой в Сочи.

«Рекомендуем ли мы клубам проводить сборы в России? Безусловно, рекомендуем. Думаю, наши клубы использовали бы российскую инфраструктуру, тренировочные центры и поля. Но вы сами понимаете, в чём проблема, — климат. Если посмотреть даже на черноморское побережье, то на нём есть не очень протяжённый участок береговой линии ближе к Абхазии. Только на нём климат позволяет проводить круглогодичные сборы. В Сочи уже есть неплохая инфраструктура — база в Мацесте, которую мы приобрели и развили, там пять полноценных футбольных полей. Плюс там есть вся необходимая инфраструктура для проведения полноценных сборов — прекрасный аэропорт, хорошие отели», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.