Экс-форвард «Барселоны» Вилья: сравнение любого игрока с Месси раздражает

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отказался сравнивать 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с аргентинцем Лионелем Месси.

«Не буду сравнивать Ламина Ямаля с Месси, думаю, что сравнение любого игрока с Месси раздражает, Ламин уже является мировой звездой и добился важных результатов за последние два года, и я очень рад за него, и болельщики, конечно, имеют право радоваться за него, но не думаю, что нужно сравнивать его с Месси», — приводит слова Вильи Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля в € 120 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах за клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение Ямаля с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2026 года.