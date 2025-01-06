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Матвей Сафонов объяснил, почему решил помочь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Анапе

Матвей Сафонов объяснил, почему решил помочь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Анапе
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Голкипер сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Вратарь объяснил, почему решил оплатить поездку волонтёрам, которые вывезли с побережья более 50 мешков мазута.

«За свою жизнь достаточно часто получалось отдыхать на побережье Черного моря. Даже пару раз до Азовского моря доезжал, но это было в детстве. Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что всё детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой. Я нахожусь далеко, поэтому лично помочь невозможно. Организовать поездку для волонтёров, перечислив деньги — это единственное правильное решение для меня», — сказал Сафонов телеграм-каналу Shot.

Стоит отметить, что сейчас на побережье последствия разлива нефтепродуктов устраняют более 8 тыс. человек. Волонтёры спасают местных животных, а также вывозят песок с мазутом.

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