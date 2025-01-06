Шикунов: российскому футболу очень тяжело без еврокубков, но грех жаловаться на РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о российском футболе в условиях международного отстранения.

«Российскому футболу очень тяжело без еврокубков и квалификации сборных. Мы варимся в своём соку, но деваться некуда. Грех жаловаться на чемпионат России — он очень интересный и непростой. Хочется, чтобы мы туда двигались и вернулись к тем скоростям и уровню. Всё равно наш народ идёт на футбол, болельщики есть. Теперь мы ждём весну, ведь непонятно, кто станет чемпионом. Все команды борются, никто не оторвался, а снизу вообще будет мясорубка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.