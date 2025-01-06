Бурлак считает, что «Локомотив» переживает кризис

Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о результатах команды в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Если бы до начала чемпионата сказали, что «Локомотив» закончит первую часть сезона на пятом месте, все бы воскликнули: «Классный результат!». Команда молодая, и мы говорим об этом на протяжении всего сезона. А молодые игроки всё равно нестабильные, где-то поймали кризис, но я думаю, что всё равно «Локомотив» в гонке. Впереди отрезок в 12 туров — можно хорошо выдать», — приводит слова Бурлака Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.