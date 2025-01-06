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«Время покажет». Дасаев — о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»

«Время покажет». Дасаев — о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев высказался о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Как я могу вам сказать, понятен мне или нет выбор нового спортивного директора «Спартака»? Он ещё не приступил к своим обязанностям. Посмотрим. Время покажет. Хотелось бы, чтобы было нормально», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О назначении Кахигао на должность спортивного директора клуба «Спартак» объявил 3 января. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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