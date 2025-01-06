Непомнящий: не понимаю, зачем клубы укрепляются иностранными тренерами невысокого класса

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий выразил непонимание тенденцией приглашения иностранных специалистов в клубы РПЛ.

«Зная, что у нас нет еврокубков, мы укрепляемся легионерами и иностранными тренерами невысокого класса, хотя есть возможность использовать своих. Этого я не понимаю. Спасибо сербам, что приезжают к нам, но они не очень высокого уровня. К нам не едут футболисты хорошего уровня, ведь они понимают, что у нас нет еврокубков. Лучше бы давали играть нашей молодёжи. В каждом клубе есть очень приличные молодые футболисты, но для них не хватает места.

У нас хороший чемпионат, который мне нравится. Конечно, по уровню РПЛ несопоставима с немецким и испанским чемпионатами. Но очень привлекает, что у нас есть драматургия и неожиданные результаты. Однако у нас снизился уровень чемпионата России», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.