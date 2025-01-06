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Роман Широков рассказал, чего ждёт от второй части сезона РПЛ

Роман Широков рассказал, чего ждёт от второй части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«От второй части сезона РПЛ жду, что к трём командам, которые сейчас есть, прибавится хотя бы одна — будет интересный финиш чемпионской гонки. Помимо этого, хотелось бы, чтобы эти команды в игровом плане прибавили — нам будет интереснее смотреть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

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