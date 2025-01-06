Смородская: возвращение Промеса в «Спартак» — недопустимая вещь

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса в «Спартак» и назвала футболиста преступником.

«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» — недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Суд принял решение, что он виновен, — это преступник, вы понимаете? Мы понесём не только репутационные риски, но и самое главное: зачем нам собирать преступников в России? Не понимаю, это очень глупо… Если бы меня спросили, я бы была категорически против», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024-го футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.