«Минера» — «Реал» Мадрид: текстовая трансляция матча Кубка Испании начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Минера» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Картагонова» в Картахене (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2025, понедельник. 21:00 МСК
Минера
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1/8 финала Кубка Испании уже вышла каталонская «Барселона», обыграв «Барбасто» со счётом 4:0 и мадридский «Атлетико», который одолел футбольный клуб «Марбелья» с минимальным счётом 1:0, а также «Реал Сосьедад», обошедший «Понферрадину» со счётом 2:0. Турнир покинула «Севилья», которая разгромно уступила «Альмерии» (1:4).
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