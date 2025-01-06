«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Насафом» в феврале

Московский «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Насафом» в ходе подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского клуба.

Отмечается, что встреча пройдёт в феврале в турецкой Анталье.

Напомним, «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах с 30 января по 11 февраля.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Насаф» является победителем чемпионата Узбекистана сезона-2024 и действующим обладателем Кубка страны.