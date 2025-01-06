Главный тренер «Сосьедада» объяснил, почему не выпустил Захаряна в матче Кубка Испании

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал своё решение оставить российского полузащитника Арсена Захаряна на скамейке запасных в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» (2:0).

«Он долгое время был травмирован, до перерыва у него было мало тренировок, потому что у него случился рецидив, сейчас он далёк от физического тонуса, ему надо много работать на тренировках. Видя, что счёт долго не был открыт, я подумал, что Пабло [Марин], который находится в лучшей физической форме, может принести нам больше пользы», — приводит слова Альгуасиля FutbalFantasy.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Матч Кубка Испании стал для него первым в сезоне, когда он попал в заявку.