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Главный тренер «Сосьедада» объяснил, почему не выпустил Захаряна в матче Кубка Испании

Главный тренер «Сосьедада» объяснил, почему не выпустил Захаряна в матче Кубка Испании
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Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал своё решение оставить российского полузащитника Арсена Захаряна на скамейке запасных в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» (2:0).

Кубок Испании . 1/16 финала
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Понферрадина
Понферрада
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 54'     0:2 Мендес – 69'    

«Он долгое время был травмирован, до перерыва у него было мало тренировок, потому что у него случился рецидив, сейчас он далёк от физического тонуса, ему надо много работать на тренировках. Видя, что счёт долго не был открыт, я подумал, что Пабло [Марин], который находится в лучшей физической форме, может принести нам больше пользы», — приводит слова Альгуасиля FutbalFantasy.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Матч Кубка Испании стал для него первым в сезоне, когда он попал в заявку.

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