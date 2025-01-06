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Таранов: с трудом верится, что Россию вернут в еврокубки

Таранов: с трудом верится, что Россию вернут в еврокубки
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки в 2025 году.

«С трудом верится, что Россию вернут в еврокубки в 2025-м. Я привык отталкиваться от того, что есть, и не люблю что-то прогнозировать. Надо черпать максимум из того, что есть сейчас», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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