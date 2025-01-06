Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» с нетерпением ждёт на поле «русскую жемчужину» Захаряна

Испанское спортивное издание Mundo Deportivo назвало российского полузащитника Арсена Захаряна, который выступает за футбольный клуб «Реал Сосьедад», «русской жемчужиной» и заявило, что болельщики команды с нетерпением ждут возвращения россиянина на поле.

«После тяжёлых испытаний травмами и рецидивов имя российского игрока вернулось в список команды более чем через семь месяцев. Захарян, который в июле получил травму малоберцового сухожилия правой лодыжки и перенёс операцию в августе, похоже, полностью восстановился, и болельщики с нетерпением ждут встречи с русской жемчужиной на поле», — говорится в статье Mundo Deportivo.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.