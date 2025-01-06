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Ледяхов пожелал российскому футболу избежать стагнации в наступившем году

Ледяхов пожелал российскому футболу избежать стагнации в наступившем году
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов пожелал российскому футболу в наступившем году избежать стагнации и выразил надежду, что ближайшие конкуренты навяжут борьбу «Зениту».

«Пожелаю российскому футболу в наступившем году, избежать стагнации, чтобы продолжалась такая же борьба в РПЛ. Надеюсь, чтобы ближайшие конкуренты навяжут борьбу «Зениту». Наконец-то «Спартак» будет состязаться за золото, пускай подтягивается ЦСКА, ведь это известный клуб. Желаю, чтобы «Ахмат» вылез из той ямы, где оказался. Всё-таки это знаковая команда для республики, где я долго работал», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

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