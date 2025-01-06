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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: Волк и Пальцев начнут сборы с командой

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: Волк и Пальцев начнут сборы с командой
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что вратарь Давид Волк и защитник Валентин Пальцев начнут сборы в махачкалинском клубе.

«Давид и Валентин начнут сборы с «Динамо». Все в рабочем настроении, сегодня уже приступили к подготовке», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись новости об интересе российских топ-клубов к Волку и Пальцеву.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Давид Волк провёл 18 матчей. Также на счету голкипера три игры в Фонбет Кубке России. Валентин Пальцев провёл 13 матчей за махачкалинское «Динамо», не отметившись результативными действиями.

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