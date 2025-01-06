Желько Петрович: Москва такая огромная, такая красивая. Это мой любимый мегаполис

Главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович рассказал о своём отношении к Москве и другим российским городам.

«Мой любимый мегаполис — Москва. Я жил в Лондоне, Токио, Гамбурге и многих других больших городах. Мне понравился Токио, японцы очень милые люди, но Москва — это особенная любовь, она такая огромная, такая красивая. Место с невероятной историей. Бывало, что я спорил с разными людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про Москву, но никогда там сами не были. Москва — это просто невероятно, как и Санкт-Петербург и другие российские города», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

В сезоне-2012/2013 Желько Петрович работал ассистентом бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка в «Анжи».