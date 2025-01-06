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Газизов: футбол для меня как хобби — не напрягает, а даже радует

Газизов: футбол для меня как хобби — не напрягает, а даже радует
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, чем занимается во время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«На работе есть что смотреть без РПЛ. Я занимаюсь и скаутской работой. Футбол от меня никуда не уходит, я всё время его смотрю. Это не работа, а уже как хобби, увлечение. Меня это не напрягает, а даже радует», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

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