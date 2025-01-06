Фабио Капелло рассказал, какие проблемы «Интер» может создать «Милану» в финале Суперкубка

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем матче финала Суперкубка Италии по футболу между «Интером» и «Миланом», который состоится сегодня, 6 января.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, что нынешняя версия «Интера» — лучшая из всех, что были у них, с тех пор как Симоне Индзаги возглавил команду.

Конечно, отсутствие Тюрама будет заметным. Давление на Лаутаро Мартинеса тоже усилится. Однако я думаю, что ключом к финалу может стать прессинг «Интера». Они были настроены решительно против «Аталанты», почти свирепо. В то же время «Милан» сильно пострадал от давления «Ювентуса» в первом тайме.

Если «Интер» повторит свою игру без мяча из полуфинала, «Милану» придётся нелегко», — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

Финал Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск.