Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска — Goal

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел отказался возвращаться в расположение клуба из отпуска. Об этом сообщили Goal.

По информации СМИ, Вендел не хочет возвращаться в российскую команду, так как футболист желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб. Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя бразильца, — около € 20 млн.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач.

На данный момент Tranfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.