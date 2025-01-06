Агент Жиго: никто из России не звонил, никаких контактов

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, рассказал, что никто из российских клубов не связывался с ним по поводу трансфера футболиста.

«Никто из России не звонил, никаких контактов. Самуэль — игрок «Лацио» и сосредоточен на выступлениях за этот клуб», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Напомним, Самуэль Жиго выступал в составе московского «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

Футболист перешёл в «Лацио» из «Марселя» летом 2024 года. В текущем сезоне защитник провёл за римский клуб 11 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 4 млн.