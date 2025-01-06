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Кобелев: не скучаю по РПЛ, некоторые матчи смотреть очень не хочется

Кобелев: не скучаю по РПЛ, некоторые матчи смотреть очень не хочется
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, скучает ли он по Российской Премьер-Лиге во время зимней паузы.

«Нет, по РПЛ не скучаю. Приходится много российского футбола смотреть, давать журналистам свои выводы. Честно, некоторые матчи смотреть очень не хочется, но приходится. Нет мысли. Первые пять-шесть команд могут что-то показать за счёт хороших футболистов, а в остальном…

Сейчас много футбола, который можно и хочется смотреть. Англия, Германия, Испания. А в российском мы работаем», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

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