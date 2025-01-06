Юран: многие отмечают, что уровень российского футбола падает, нет такого драйва

Российский тренер Сергей Юран объяснил, почему падает уровень российского футбола.

«Многие специалисты отмечают, что у нас понемногу падает уровень. Но это нормально, когда ты без еврокубков и международных матчей. Когда у клубов есть цель, например, попасть в еврокубки, — это немного другое. От внутреннего чемпионата и Кубка России нет такого драйва. Это немного по-спортивному вредит. Может, потому и кажется, что падает уровень. Но есть ситуация: нужно терпеть и играть», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.