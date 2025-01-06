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Linkin Park могут выступить в перерыве финала Лиги чемпионов — The Sun

Linkin Park могут выступить в перерыве финала Лиги чемпионов — The Sun
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Американская рок-группа Linkin Park может выступить на финале нынешнего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, группа уже подписала контракт на выступление в финале, однако официальное объявление будет сделано ещё не скоро. Ожидается, что в перерыве прозвучат как старые хиты группы, так и новые песни.

Напомним, Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа объявила о воссоединении и представила новую солистку Эмили Армстронг, а также нового барабанщика Колина Бриттэна. В конце года группа выпустила новый альбом From Zero.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдёт в Мюнхене 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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