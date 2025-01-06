Роман Орещук: соскучился ли я по РПЛ? Пока нет

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, скучает ли он по Российской Премьер-Лиге во время зимней паузы.

«Соскучился ли я по РПЛ? Да нет, наверное, пока. Хватает работы без футбола. Конечно, чем быстрее возобновится сезон, тем лучше. Но чтобы вот так просто сидеть и ждать, когда он начнётся, — нет. Всему своё время. Как говорится, «дорога ложка к обеду», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.