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«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Астаной» на втором сборе в ОАЭ

«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Астаной» на втором сборе в ОАЭ
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Московский «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Астаной» в ходе подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Матч состоится в на втором подготовительном сборе в Объединённых Арабских Эмиратах, где «Астана» будет находиться с 18 января по 2 февраля.

Напомним, «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах с 30 января по 11 февраля.

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

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