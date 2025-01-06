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Ещенко высказался о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»

Ещенко высказался о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о назначении Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Я даже не знаю, кто такой спортивный директор Кахигао. Нужно почитать про него и погуглить — где он раньше работал. Отлично, что он долгое время был в «Арсенале» у Венгера!

Нужно понимать, какой бюджет будет у него для работы над трансферами. Уже из этого появится понимание, какие игроки будут. Но в России есть проблема с приглашением футболистов», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора клуба московский «Спартак» объявил 3 января.

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