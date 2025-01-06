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Ещенко: Промес однозначно не помешал бы «Спартаку»

Ещенко: Промес однозначно не помешал бы «Спартаку»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал возможное возвращение экс-игрока красно-белых Квинси Промеса, выступающего за «Дубай Юнайтед», в клуб.

«Болельщики будут поддерживать Промеса, так как он многое дал клубу. Понятно, что система у «Спартака» выстроена, но такой человек нужен. Я считаю, что Промес однозначно не помешал бы «Спартаку», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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