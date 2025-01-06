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Агент Лукаса Ловата заявил, что защитник может покинуть «Ахмат» зимой

Агент Лукаса Ловата заявил, что защитник может покинуть «Ахмат» зимой
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Леонардо Корначини, представитель футболиста «Ахмата» Лукаса Ловата, сообщил, что футболист может покинуть грозненский клуб зимой.

«Возможно, Лукас покинет «Ахмат» зимой», — приводит слова Корначини «РБ Спорт».

Напомним, бразильский защитник пропустил начало нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги из-за частичного разрыва боковой связки. В текущем сезоне он провёл за «Ахмат» 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

27-летний Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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