«Зенит» и «Атлетико Минейро» проведут переговоры по Артуру на этой неделе — Гевеш

«Зенит» и «Атлетико Минейро» могут достигнуть прогресса по трансферу крайнего нападающего петербургской команды Артура Гимарайнса уже на этой неделе. Об этом сообщает журналист Маркос Гевеш.

«Я разговаривал с человеком из окружения Артура, который сказал следующее: «Пока вопрос не закрыт, мы намерены продвинуться на этой неделе», — написал Гевеш в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что бразильский клуб ведёт активные переговоры с игроком, а один из инвесторов хочет использовать € 18 млн от недавней продажи Паулиньо в «Палмейрас» для осуществления данного трансфера.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.