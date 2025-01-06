ЦСКА предложил за Солари, которым интересуется «Спартак», $ 6 млн — источник

Московский футбольный клуб ЦСКА сделал трансферное предложение о переходе нападающего аргентинской команды «Ривер Плейт» Пабло Солари. Об этом сообщил аргентинский журналист Максимилиано Грилло.

По информации журналиста, ЦСКА сделал предложение аргентинскому клубу по трансферу нападающего в размере $ 6 млн и 10% от суммы будущей перепродажи игрока. Ранее агент футболиста заявил, что Пабло Солари интересуются другие клубы Российской Премьер-Лиги — московский «Спартак» и «Краснодар».

За «Ривер Плейт» Пабло Солари выступает с лета 2022 года. За это время футболист провёл на поле 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.