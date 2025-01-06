«Вест Хэм» решил расстаться с главным тренером Хуленом Лопетеги — talkSPORT

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«Вест Хэм» намерен расстаться с главным тренером клуба Хуленом Лопетеги и уже выбрал ему замену. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, бывший тренер «Челси» Грэм Поттер является главным претендентом на замену и уже ведёт переговоры с «Вест Хэмом». Тренер готов присоединиться к команде, не дожидаясь конца сезона.

Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба давно рассматривает замену главному тренеру. Основными кандидатами тогда называли бывшего тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича, бывшего главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна, экс-тренера «Бенфики» Роджера Шмидта и главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнеса.

Хулен Лопетеги возглавил тренерский штаб в июле 2024 года. В текущем сезоне «Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 23 очка за 20 матчей.