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«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Италии

«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Италии
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Сегодня, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встретятся «Интер» и «Милан». Миланское дерби пройдёт на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию миланского дерби.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
1-й тайм
0 : 0
Милан
Милан

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тареми.

«Милан»: Меньян, Роял, Томори, Тшау, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Муса, Мората, Хименес.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

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