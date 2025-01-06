Игрок молодёжки «Пари Нижний Новгород» рассказал о своём первом договорном матче

Игрок молодёжной команды «Пари Нижний Новгород» Никита Милюков, который был пожизненно отстранён от футбола, рассказал о своём первом договорном матче в телеграм-канале «Мутко против».

Футболист рассказал, что его первый договорной матч состоялся в августе 2023 года. Это была встреча молодёжной команды «Пари Нижний Новгород» со сверстниками из «Чертаново» (2:2). По словам игрока, за несколько дней до матча в Нижнем Новгороде в ресторане «Самурай» состоялась встреча, на которой присутствовали четверо игроков молодёжной команды «Пари Нижний Новгород», организатор встречи Кирилл Корбан и посредник Александр.

На встрече было достигнуто соглашение о сотрудничестве, первым договорным матчем должна была стать игра с молодёжной командой «Чертаново», на которой футболисты должны были сделать так, чтобы ставка «Тотал больше 2.5» оказалась выигрышной. За это игроки получили 60 тыс. рублей авансом и 120 тыс. — после игры.

Также Никита Милюков упомянул, что в подобных махинациях участвуют футболисты из других клубов.