На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуля» c «Манчестер Юнайтед»

На «Энфилде» протекла крыша во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Клуб выясняет причину произошедшего, сообщает The Athletic.

По информации источника, одной из возможных причин проблемы мог стать сильный снегопад, из-за которого матч был под угрозой срыва. Отмечается, что руководство клуба уверено: полное расследование будет завершено до следующей домашней игры 11 января в Кубке Англии с «Аккрингтон Стэнли».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков за 19 матчей и имеет игру в запасе. У ближайшего преследователя, «Арсенала», 40 очков после 20 матчей.