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«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче со счётом 6:0

«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче со счётом 6:0
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Баварии».

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер. На 24-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество своей команды. На 29-й минуте Майкл Олисе довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Олисе оформил дубль. На 55-й минуте Йозуа Киммих забил пятый мяч своей команды. На 76-й минуте Йонатан Асп-Йенсен установил окончательный счёт встречи.

Мюнхенская «Бавария» набрала 36 очков в 15 матчах и расположилась на первом месте в немецкой Бундеслиге. «Ред Булл Зальцбург» заработал 26 очков за 16 матчей и находится на пятом месте в чемпионате Австрии.

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