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«Вест Хэм» интересуется игроком «Челси», которого купили этим летом — Sky Sports

Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Челси» Кирману Дьюсбери-Холлу. Об этом сообщили Sky Sports.

По информации СМИ, клуб активно следит за Кирманом Дьюсбери-Холлом, однако на данный момент руководство «Вест Хэм Юнайтед» не решило, делать ли официальное предложение о переходе игрока. «Молотобойцы» потратили более £ 100 млн летом, поэтому им необходимо рационально подходить к любым подписаниям в зимнее трансферное окно.

Кирман Дьюсбери-Холл перешёл в лондонский «Челси» летом 2024 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 35 млн по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.