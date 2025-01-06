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В «Реале» осудили фанатов «Валенсии» за расистские выкрики в адрес Винисиуса

В «Реале» осудили фанатов «Валенсии» за расистские выкрики в адрес Винисиуса
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Мадридский «Реал» в очередной раз осудил поведение болельщиков «Валенсии» по отношению к нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору в матче 12-го тура Ла Лиги (2:1). Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

В клубе считают, что фанаты соперника в очередной раз проявили расизм в адрес бразильца. «Реал» на своём клубном ТВ привёл в качестве доказательства несколько видеороликов, снятых фанатами с трибуны, на которых слышны выкрики в адрес бразильца, когда он получает мяч. Фанаты называли Винисиуса «*****ым чёрным», «*****ой обезьяной» и «тупицей».

«Королевский клуб» заявил, что сожалеет о том, что Винисиусу приходилось терпеть на протяжении всей встречи и до неё: оскорбительные выкрики, а также различные провокации со стороны вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Напомним, бразильский футболист был удалён в матче с «Валенсией» за толчок в лицо вратаря соперника Столе Димитриевски, чем вызвал гнев местных фанатов. Ранее в Испании уже был скандал, связанный с Винисиусом и болельщиками «Валенсии». По итогам разбирательств три болельщика получили по восемь месяцев тюрьмы. Также им пожизненно запретили посещать домашние матчи «Валенсии».

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